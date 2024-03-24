У січні в Україну було ввезено майже стільки ж дронів, як і телефонів (інфографіка) — Finance.ua
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У січні в Україну було ввезено майже стільки ж дронів, як і телефонів (інфографіка)

Казна та Політика
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У січні в Україну було ввезено майже стільки ж дронів, як і телефонів (інфографіка)
У січні в Україну було ввезено майже стільки ж дронів, як і телефонів (інфографіка), Фото: armyinform.com.ua
У січні від усього імпортованого в Україну 2% склали дрони на суму $99 млн. У той же час, телефонів імпортували на $114 млн 一 2,2% від імпорту.
Про це повідомляє Центр економічної стратегії.
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«За місяць було ввезено дронів на $99 млн, що становить 2% від усього імпорту, 98% дронів (за вартістю) імпортовано з Китаю. Таким чином, дрони увійшли в топ-10 імпортованих в Україну товарів», — йдеться у повідомленні.
За цей же період було імпортовано телефонів на суму $114 мільйонів, що становить 2,2% від загального обсягу імпорту. Приблизно 70% цієї суми представляють телефони, імпортовані з Китаю.
У січні в Україну було ввезено майже стільки ж дронів, як і телефонів (інфографіка)
Для порівняння, за весь минулий рік частка імпорту категорії «безпілотні літальні апарати» становила 0,7%, що складає $441 млн.
Порівняно з 2023 роком, частка китайського імпорту зросла до 21,4% з попередніх 16%.
У той же час, частка імпорту з країн Європейського Союзу впала нижче 50%.
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Нагадаємо, український товарообіг за січень-лютий 2024 року склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше показника аналогічного періоду 2023-го.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $4,5 млрд;
  • метали та вироби з них — $726 млн;
  • мінеральні продукти — $587 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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