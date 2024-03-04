Звідки найбільше імпортували в січні — Finance.ua

Звідки найбільше імпортували в січні Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Звідки найбільше імпортували в січні

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 510 млн доларів (у січні 2023 року 1.1 млрд доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Дефіцит скоротився насамперед унаслідок зменшення від'ємного сальдо торгівлі товарами та послугами — за рахунок збільшення експорту товарів та зменшення витрат громадян України, які перебувають за кордоном.

Водночас профіцит вторинних доходів звузився через значно менші обсяги надходження грантів від міжнародних партнерів.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 508 млн доларів (у січні 2023 року дефіцит становив 1.8 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 12.3% (у грудні 2023 року скоротився на 4.0%), імпорт скоротився на 1.1% (у грудні 2023 року збільшився на 2.5%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 5.3%, а їх імпорт скоротився на 20.1%.

Обсяги експорту товарів становили 3.3 млрд доларів.

Найбільше зріс експорт мінеральних продуктів — у 2.1 рази, головним чином за рахунок руд (порівняно з груднем 2023 року зріс у 1.9 рази) та продовольчих товарів — на 6.2% (порівняно з груднем — на 0.9%).

З продовольчих товарів найбільше зріс експорт олій та жирів (на 13.5%, порівняно з груднем знизився на 7.1%) та продукції харчової промисловості (на 40.8%, порівняно з груднем зріс на 0.4%), натомість знизився експорт зернових (на 4.0%, порівняно з груднем зріс на 4.4%) та насіння олійних (на 4.9%, порівняно з груднем зріс на 4.0%).

Обсяги імпорту товарів становили 5.1 млрд доларів.

Скорочення енергетичного імпорту (на 60.6%, до грудня 2023 року — на 25.5%) повністю нівелювало зростання неенергетичного (на 22.8%, до грудня 2023 року скоротився на 19.3%).

У січні 2024 року в номінальному вимірі найбільше зріс імпорт товарів з країн Азії (на 122 млн доларів, або на 7.3%; питома вага зросла з 32.6% до 35.4%).

Також зріс імпорт з країн Америки (на 74 млн доларів, або на 26.7%; їх частка зросла з 5.4% до 6.9%) та Африки (на 21 млн доларів, або у 1.6 рази; частка зросла з 0.7% до 1.1%).

Натомість скоротився імпорт із країн СНД (на 39 млрд доларів, або 38.2%; їх частка в імпорті товарів скоротилася з 2.0% у січні 2023 року до 1.2%) та країн ЄС (на 24 млн доларів, або на 1.1%; їх частка практично не змінилася: з 44.2% у січні 2023 року до 44.3%).

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1.9 млрд доларів (у січні 2023 року профіцит становив 1.2 млрд доларів).

Станом на 1 лютого 2024 року обсяг міжнародних резервів становив 38.5 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5.1 місяця.

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