Український ринок масла вже не залежить від імпорту — Finance.ua
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Український ринок масла вже не залежить від імпорту

Аграрний ринок
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Період залежності українського ринку від імпорту масла завершився. Імпортний європейський товар вже «не вписується» в український ринок за ціною.
Імпортне масло надто дороге. На фоні збільшення пропозиції вітчизняний товар помітно подешевшав і європейське масло стало неконкурентним в Україні.
З весняним збільшенням виробництва можливе подальше падіння цін. Тому не виключено, що українське масло цього сезону ще будуть продавати в Європу, якщо там утримуватимуться високі ціни. А поки що українські виробники мають вигідніші ринки зовнішнього збуту.
В географії імпорту масла у лютому значну перевагу отримали поставки з Польщі (79%). В кінці минулого року в Польщі масло коштувало значно дорожче, ніж в Західній Європі і тому українські імпортери його там практично не купували.
Топ-3 країни, в які здійснюється експорт українського масла — Молдова (48%), Азербайджан (26%) та Ізраїль (15%).
За матеріалами:
agroreview.com
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