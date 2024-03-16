Експорт та імпорт: Україна збільшила товарообіг у січні-лютому 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Експорт та імпорт: Україна збільшила товарообіг у січні-лютому 2024 року (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Експорт та імпорт: Україна збільшила товарообіг у січні-лютому 2024 року (інфографіка)

Український товарообіг за січень-лютий 2024 року склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше показника аналогічного періоду 2023-го.

Про це повідомила Державна митна служба України.

«Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували — на суму $6,8 млрд», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому оподаткований імпорт склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року становило 0,47 дол./кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З яких країн найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $2 млрд;

Польща — $1,1 млрд;

Німеччина — $769 млн.

Куди експортували з України найбільше:

до Польщі — на $649 млн;

Іспанії — на $624 млн;

Китаю — на $504 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $3,5 млрд, продукція хімічної промисловості — $1,8 млрд, паливно-енергетичні — $1,3 млрд.

Інфографіка: Державна митна служба України

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $4,5 млрд;

метали та вироби з них — $726 млн;

мінеральні продукти — $587 млн.

За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.

Нагадаємо, через блокування кордону з Польщею Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, фінансові втрати бізнесу — понад 1,5 млрд євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.