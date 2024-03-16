Експорт та імпорт: Україна збільшила товарообіг у січні-лютому 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Експорт та імпорт: Україна збільшила товарообіг у січні-лютому 2024 року (інфографіка)
Український товарообіг за січень-лютий 2024 року склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше показника аналогічного періоду 2023-го.
Про це повідомила Державна митна служба України.
«Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували — на суму $6,8 млрд», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому оподаткований імпорт склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року становило 0,47 дол./кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З яких країн найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $2 млрд;
- Польща — $1,1 млрд;
- Німеччина — $769 млн.
Куди експортували з України найбільше:
- до Польщі — на $649 млн;
- Іспанії — на $624 млн;
- Китаю — на $504 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $3,5 млрд, продукція хімічної промисловості — $1,8 млрд, паливно-енергетичні — $1,3 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $4,5 млрд;
- метали та вироби з них — $726 млн;
- мінеральні продукти — $587 млн.
За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.
Нагадаємо, через блокування кордону з Польщею Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, фінансові втрати бізнесу — понад 1,5 млрд євро.
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