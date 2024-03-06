В чергах понад 2,3 тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею — Finance.ua

В чергах понад 2,3 тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Як й раніше, польські протестувальники продовжують блокувати шість напрямків. В черзі, на в'їзд в Україну, стоять понад 2,3 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка під час брифінгу

За словами Демченка, як й раніше, протестувальники блокують шість напрямків:

«Ягодин»;

«Устилуг»;

«Угринів»;

«Рава-Руська»;

«Шегині;

«Краківець».

Станом на сьогоднішній ранок на всіх шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь більше 2 300 вантажівок, які очікують на проїзд в бік України.

Найбільші черги фіксуються на КПП «Краківець» та «Ягодин». Водночас на кожному напрямку протестувальники діють по-різному.

Інші категорії транспорту, а саме легковики й автобуси — вільно рухаються в обох напрямках.

«Ягодин»

За останній час фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. Показники перетину наразі нульові.

«Натомість вони незначну кількість вантажівок пропускають, які слідують в бік України на цьому напрямку. За минулу добу таких було близько 70. Днем раніше це було десь на рівні 50», — додав Демченко.

Показники є край низькими для цього напрямку, оскільки він здатний за добу пропускати від 1200 до 1400 вантажівок в обох напрямках.

«Шегині»

З п’ятниці і по понеділок фермери не пропускали вантажівки в обидва боки. Вже з понеділка протестувальники прийняли для себе рішення про те, щоб пропускати раз на 12 годин партію з 10−12 машин. Також від вчора пропускали незначну кількість вантажівок, які прямують з України в Польщу.

«Але це на динаміку перетину кордону, звісно, впливає вкрай негативно. Бо якщо брати безпосередньо минулу добу, то кількість перетинів була на рівні десь 60 вантажівок в обох напрямках, і це значно нижче від пропускної спроможності цього пункту пропуску», — пояснив спікер.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону — як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

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