Блокада польського кордону: українські компанії несуть шалені збитки та втрачають замовлення — Finance.ua
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Блокада польського кордону: українські компанії несуть шалені збитки та втрачають замовлення

Фондовий ринок
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Блокада польського кордону: українські компанії несуть шалені збитки та втрачають замовлення
Блокада польського кордону: українські компанії несуть шалені збитки та втрачають замовлення
Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні. Дії протестувальників створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні. 67% топ-менеджерів членських компаній ЄБА повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску.
Про це йдеться у опитуванні Європейської Бізнес Асоціації.
Страйки впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що взяли участь у опитуванні, 66% ведуть експортну діяльність та 91% проводять імпортні операції.
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Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств.

Загальні збитки компаній

За даними 36 учасників спеціального опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.

Вартість логістики

Страйки суттєво вплинули на вартість логістики. Так, 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції.
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При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% - зростання на 50−75%, 25% - зростання на 75−100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%.

Втрата замовлень

57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону. В середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%.
До того ж, страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

Довідка Finance.ua:

  • раніше ЄБА висловила занепокоєння ситуацією на польсько-українському кордоні, де триває блокада з боку поляків. За словами асоціації, це негативно впливає на діяльність більшості членських компаній, як імпортерів, так і експортерів;
  • економіка Польщі втратить більше коштів через блокаду кордону, ніж України, бо існує великий рівень співпраці між польськими та українськими підприємцями.
За матеріалами:
Finance.ua
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