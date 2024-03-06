Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити суперечку з Польщею — Мінекономіки Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російського зерна до Європи.

Про це 6 березня в інтерв'ю Financial Times сказав заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка, пише gordonua.com.

«Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібне», — зазначив він.

Щодо пшениці, то за словами заступника міністра, не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія.

Качка підкреслив, що Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем: обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту.

Financial Times нагадав, що Україна нещодавно погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним маршрутом через сусідні країни, щоб знизити напруженість.

Качка наголосив, що Україна добровільно припинила експорт кукурудзи до всіх пʼяти сусідніх країн-членів ЄС, але попри це експортувала рекордні 15 млн тонн кукурудзи у 2023 році. Заступник міністра зазначив, що в України є великий попит в інших країнах і вона заповнила прогалини у виробництві ЄС.

Він також звинуватив росію у розпалюванні протестів у Польщі. Качка упевнений, що саме москва стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг з українським зерном.

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