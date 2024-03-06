Блокада на кордоні загрожує українським компаніям штрафами, скасуванням замовлень та втратою клієнтів — Finance.ua
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Блокада на кордоні загрожує українським компаніям штрафами, скасуванням замовлень та втратою клієнтів

Казна та Політика
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Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила занепокоєння ситуацією на польсько-українському кордоні, де триває блокада з боку поляків. За словами асоціації, це негативно впливає на діяльність більшості членських компаній, як імпортерів, так і експортерів.
Про це Європейська Бізнес Асоціація повідомила «Укрінформу».
ЄБА зазначає, що через блокаду компанії мають труднощі з виконанням зобов’язань перед замовниками, що призводить до штрафних санкцій, скасування нових замовлень та втрати клієнтів. Також неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв.
«Наразі компанії шукають альтернативні логістичні маршрути, переорієнтовуються на інші доступні пункти пропуску, однак це тягне за собою суттєве здорожчання транспортних витрат, а це впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній», — підкреслили у ЄБА.
Асоціація закликає вжити заходи на рівні ЄС, щоб унеможливити блокування кордону та перекриття критично важливих магістральних шляхів.
Блокада також має негативний вплив на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств. Оскільки більшість товарів українських компаній прямують через Польщу транзитом, ситуація негативно впливає і на країни ЄС.
ЄБА наголошує, що окрім пошуку альтернативних маршрутів, українські компанії розглядають можливість переорієнтації на інші види транспорту, наприклад, використання контрейлерних потягів.
За матеріалами:
Укрінформ
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