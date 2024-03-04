Польща веде неофіційні переговори з ЄС про поступки для фермерів — Finance.ua

Польща веде неофіційні переговори з ЄС про поступки для фермерів Сьогодні 10:45 — Аграрний ринок

Польща веде неофіційні переговори з ЄС про поступки для фермерів

Польща веде з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн неформальні переговори про звільнення країни від частини правил «Зеленої угоди».

Як пише Onet, таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в ефірі радіо ZET. Виняток для Польщі можуть зробити як для великого сільськогосподарського ринку, який знаходиться найближче до України.

За словами Шейни, він стосуватиметься як «Зеленої угоди», так і «напливу продукції, яка призведе до постійних збоїв на ринку однієї або більшості країн».

«Якщо нам вдасться узгодити вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно узгодили заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, що якщо це займе занадто багато часу, ми внесемо зміни, запровадимо прикордонні блокади, дамби та мита в односторонньому порядку», — сказав він.

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За його словами, під час консультацій з українською стороною 28 березня «тема проблеми на кордоні більше не існуватиме».

Нагадаємо, наприкінці лютого польський прем'єр Дональд Туск заявив, що вони ведуть із Києвом переговори про тимчасове закриття кордону і припинення двосторонньої торгівлі. Торговий представник України Тарас Качка спростував це.

Також раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що членство України в Євросоюзі має відбуватися на умовах, які «захищатимуть ринки європейських країн».

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УНІАН За матеріалами:

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