В Україні відкрили завод із виробництва дронів — Finance.ua

В Україні відкрили завод із виробництва дронів Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

В Україні відкрили завод із виробництва дронів

В Україні відкрили завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.

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Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні. До кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.

«Quantum Systems інвестує до 6 млн євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни», — йдеться в повідомленні.

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При цьому не уточнюється, які саме безпілотники буде виготовляти завод, але відомо, що ранше Україна отримала 212 розвідувальних дронів Vector, які виробляє Quantum-Systems. До кінця року очікується поставка 500 таких БПЛА.

Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Указ «Про нарощування можливостей сил оборони» опублікований на сайті глави держави.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на «сотні тисяч» безпілотників.

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