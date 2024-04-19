В Україні відкрили завод із виробництва дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні відкрили завод із виробництва дронів

Фондовий ринок
142
В Україні відкрили завод із виробництва дронів
В Україні відкрили завод із виробництва дронів
В Україні відкрили завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.
Читайте також
Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні. До кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.
«Quantum Systems інвестує до 6 млн євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
При цьому не уточнюється, які саме безпілотники буде виготовляти завод, але відомо, що ранше Україна отримала 212 розвідувальних дронів Vector, які виробляє Quantum-Systems. До кінця року очікується поставка 500 таких БПЛА.
Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.
Читайте також
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Указ «Про нарощування можливостей сил оборони» опублікований на сайті глави держави.
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на «сотні тисяч» безпілотників.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.