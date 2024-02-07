Зеленський підписав указ. В ЗСУ з’явиться окремий рід військ для безпілотників — Finance.ua

Зеленський підписав указ. В ЗСУ з’явиться окремий рід військ для безпілотників Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав указ. В ЗСУ з’явиться окремий рід військ для безпілотників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Указ «Про нарощування можливостей сил оборони» опублікований на сайті глави держави.

Про це президент заявив під час свого відеозвернення.

«Підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це теж дрони», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що це не питання майбутнього — це те, що повинне дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

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«Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, — на полі бою. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом», — зазначив глава держави.

За його словами, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

Відповідний документ вже опубліковано на сайті Офісу президента

«З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю: Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в указі глави держави.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Реакція Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі, що указ Зеленського є «історичним рішенням».

«Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України», — заявив Федоров.

Він нагадав, що рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад.

«З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію. За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно. У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв», — підсумував голова Мінцифри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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