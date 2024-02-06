Українські розробники створили стратегічний ударний дрон, ефективний у нічних операціях — Finance.ua

Українські розробники створили стратегічний ударний дрон, ефективний у нічних операціях
Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
За словами міністра, дальність дії безпілотника — до 10 км. Крім того, він може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування, а ще — стійкий до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
«Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час», — зауважив міністр цифрової трансформації.
Він додав, що безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.
Федоров зауважив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав долучатися до кластеру Brave1, який підтримує розробників на всіх етапах — від випробувань і подання заявки на грант до кодифікації за стандартами НАТО.
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