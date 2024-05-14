У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів — Finance.ua

У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів

У Міноборони оцінили перспективу подальшого виробництва власних дронів. Влада хоче залучати до цього процесу університети та підприємства. Наразі в Україні є понад 200 виробників дронів.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, пише 24 Канал.

Умєров зазначив, що Україна бачить сили та засоби російської армії та повинна мати перевагу перед ворогом.

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«На сьогодні ми уже маємо більш ніж 200 виробників (дронів. — Ред.) і хочемо залучити університети, інженерів у суспільстві», — прокоментував міністр.

Так влада планує розбудувати інфраструктуру підприємництва та створювати роботизовані системи, дрони, наземні та надводні системи.

Міністр сподівається, що такий підхід залучення підприємців дозволить розвивати та розширювати також і програму ракетних систем.

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«І ми хочемо заохочувати. Щоб ми підприємцям казали, які проблеми у нас є, і щоб рішення цих проблем ми мали від них. Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги, до нашого плану перемоги», — сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо, українські виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави. Для отримання грантів від держави за програмою «Переробка» виробники безпілотних літальних апаратів мають скористатися тими ж стандартними для всіх учасників програми механізмами подання заявок. А от умови участі в ній для підприємств, що виробляють БпЛА, будуть пільговими.

Довідка Finance.ua:

Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136;

Дніпропетровщина стала лідером із закупівлі дронів для фронту протягом двох років. Загалом область придбала 5609 безпілотників.



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