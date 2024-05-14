У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів

Казна та Політика
51
У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів
У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів
У Міноборони оцінили перспективу подальшого виробництва власних дронів. Влада хоче залучати до цього процесу університети та підприємства. Наразі в Україні є понад 200 виробників дронів.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, пише 24 Канал.
Умєров зазначив, що Україна бачить сили та засоби російської армії та повинна мати перевагу перед ворогом.
Читайте також
«На сьогодні ми уже маємо більш ніж 200 виробників (дронів. — Ред.) і хочемо залучити університети, інженерів у суспільстві», — прокоментував міністр.
Так влада планує розбудувати інфраструктуру підприємництва та створювати роботизовані системи, дрони, наземні та надводні системи.
Міністр сподівається, що такий підхід залучення підприємців дозволить розвивати та розширювати також і програму ракетних систем.
Читайте також
«І ми хочемо заохочувати. Щоб ми підприємцям казали, які проблеми у нас є, і щоб рішення цих проблем ми мали від них. Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги, до нашого плану перемоги», — сказав Рустем Умєров.
Нагадаємо, українські виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави. Для отримання грантів від держави за програмою «Переробка» виробники безпілотних літальних апаратів мають скористатися тими ж стандартними для всіх учасників програми механізмами подання заявок. А от умови участі в ній для підприємств, що виробляють БпЛА, будуть пільговими.

Довідка Finance.ua:

  • Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136;
  • Дніпропетровщина стала лідером із закупівлі дронів для фронту протягом двох років. Загалом область придбала 5609 безпілотників.

Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна 🔍

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.