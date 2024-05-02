Яка область купує найбільше дронів для фронту — дослідження Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Яка область купує найбільше дронів для фронту — дослідження

Дніпропетровщина стала лідером із закупівлі дронів для фронту протягом двох років. Загалом область придбала 5609 безпілотників.

Про це сказано у дослідженні громадської організації «Громадський моніторинг України».

«Кількість придбаних БПЛА громадами та місцевими адміністраціями для потреб ЗСУ від початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року складає 36 248 шт. та 60 комплектів на суму 2 млрд 763 млн 287 тис. грн», — сказано в повідомленні.

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Дослідження показало, що з 1629 місцевих виконавчих органів влади в Україні 454 (28%) закупляли БПЛА для Збройних сил України.

В порівнянні з попереднім дослідженням, на вересень 2023 року купували БПЛА 247 (15%) місцевих виконавчих органів влади, тож за 6 місяців кількість місцевої влади, які купують БПЛА збільшилось практично вдвічі.

Інфографіка: gromo.org.ua

Найбільше закупив Дніпро — понад три тисячі дронів за більше ніж 418 мільйонів гривень.

На другому місці — Кривий Ріг, який витратив понад 211 мільйонів гривень на придбання 2029 безпілотників.

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Третє місце за кількістю придбаних дронів посіла Черкаська громада, що у Новомосковському районі. Там закупили 270 безпілотників за понад 44 мільйони гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.

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