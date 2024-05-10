Як виробникам дронів отримати пільговий грант від держави — інструкція Сьогодні 15:15 — Кредит&Депозит

Як виробникам дронів отримати пільговий грант від держави — інструкція

Українські виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Для отримання грантів від держави за програмою „Переробка“ виробники безпілотних літальних апаратів мають скористатися тими ж стандартними для всіх учасників програми механізмами подання заявок. А от умови участі в ній для підприємств, що виробляють БпЛА, будуть пільговими», — сказано в повідомленні.

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Процедура подання та розгляду заявок виробників безпілотних літальних апаратів не відрізняється від процедури, передбаченої для інших виробників. Проте існують відмінності у вимогах та умовах, що стосуються отримання гранту:

Такі виробники, незалежно від регіону, де вони розташовані зможуть отримати грант в розмірі до 80% вартості проєкту. До цього подібні пільгові умови мали лише підприємства, що працюють в прифронтових регіонах. Виробники дронів можуть включати як власний внесок у вартість проєкту поповнення обігових коштів.

Інфографіка: me.gov.ua

Які виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави за програмою «Переробка»:

Фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БпЛА, або їх частин (за КВЕД 30.30).

Під які проєкти надається грант:

на створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;

на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, доставлення та введення їх в експлуатацію.

Як подати заявку:

на порталі Дія за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

Розмір гранту:

до 8 млн грн (на обладнання), але не більше 80% від вартості проєкту.

Обов’язкові умови:

отримувач повинен використати грант за призначенням протягом року;

створити нові робочі місця. Кількість місць залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина — у перші пів року, решта — протягом року) має бути створено отримувачем гранту в розмірі від 6,4 до 8 млн;

сплатити протягом 3 років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), ЄСВ до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони;

в Україні відкрили завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини;

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

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