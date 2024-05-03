Українські виробники дронів зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту — рішення уряду Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Українські виробники дронів зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту — рішення уряду

Підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Умови, створені для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

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Грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку, монтаж обладнання. А власні кошти в рамках вартості проєкту — зокрема, й на поповнення оборотного капіталу.

За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

До нинішнього рішення уряду пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

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Окрім того, рішення містить інші зміни. Так, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року.

«Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області», — зазначали в Мінекономіки.

Також уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору.

Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Довідка Finance.ua:

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в Україні відкрили завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини;



Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.



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