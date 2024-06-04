Майже усі дрони для ЗСУ виробляються в Україні, велику частину у секторі займає приватний бізнес — Міноборони — Finance.ua
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Майже усі дрони для ЗСУ виробляються в Україні, велику частину у секторі займає приватний бізнес — Міноборони

Технології&Авто
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Майже усі дрони для ЗСУ виробляються в Україні, велику частину у секторі займає приватний бізнес — Міноборони
Майже усі дрони для ЗСУ виробляються в Україні, велику частину у секторі займає приватний бізнес — Міноборони
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес.
Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, передає Forbes.
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З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Агенція оборонних закупівель уклала контрактів для закупівлі озброєння на 237 млрд грн до кінця року. Понад 70% від суми усіх укладених угод припадає на контракти з українськими виробниками — як державними, так і приватними.
«Дрони — пріоритет також дуже важливий. Майже 100%, всі вироби розробляються в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку», — сказав заступник міністра.
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Він нагадав, що Агенція оборонних закупівель нещодавно вперше оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн.
Кліменков повідомив, що частково ці торги вже відбулися і Міноборони отримало хороші результати і за продуктом, і за ціною. Зокрема, було законтрактовано близько 7000 дронів.
«Пройшли торги, і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7000. І понад 1 млрд грн бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом», — сказав він.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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