Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ — Finance.ua

Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11 144, який дозволяє Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів та боєприпасів до них, РЕБів для потреб Сил оборони.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (для дронів) для потреб оборони. За — 275», — повідомив Гончаренко.

Читайте також Закупівля дронів: як держава обирає виробників

Відповідно до законопроєкту, протягом дії воєнного стану Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України має право здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовують із безпілотними системами) та їх складових частин для власних потреб та потреб інших складових Сил оборони та їх передачу складовим Сил оборони.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Рада підтримала законопроєкт щодо переспрямування так званого військового ПДФО із зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.

Так, з 1 січня і до 31 грудня року, у якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.