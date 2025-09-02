$65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026−2027рр: скільки підтверджено — відповідь НБУ Сьогодні 17:34 — Казна та Політика

Ситуація щодо міжнародного фінансування України на 2025 рік має досить комфортний вигляд, але щодо 2026−2027 рр. питання розриву, який потрібно закривати, залишається актуальним, бо, за оцінками Національного банку України (НБУ), наразі тільки близько третини з необхідних $65 млрд має підтверджені джерела фінансування.

Про це заявив перший заступник голови центробанку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству «І нтерфакс-Україна ».

«За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026−2027 рр., наразі становить приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив — на 2027 рік», — сказав він.

Ніколайчук уточнив, що НБУ закладає трошки більшу, ніж уряд, потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 рр.:

$35 млрд у 2026 році та $30 млрд у 2027-му, і ця сума не включає запас, який планується сформувати цього року з коштів, що надходять за механізмом ERA — за рахунок заморожених російських активів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко 18 серпня оцінив фінансовий розрив на 2026−2027 рр., який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування, у $37 млрд.

За його словами, необхідне зовнішнє фінансування на 2026 рік становить $45 млрд, але воно частково покриватиметься сформованим запасом коштів від отриманого цього року міжнародного фінансування.

У програмі EFF розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду з Україною ще після сьомого її перегляду наприкінці березня цього року зазначалося, що країна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA: одну частину буде виділено на бюджетне фінансування поточного року, іншу — на попереднє фінансування дефіциту майбутнього року, а третя частина становитиме умовне фінансування для негативного сценарію.

У базовому сценарії другу частину було визначено як $8,4 млрд: $8,1 млрд буде використано у 2026 році та ще $0,3 млрд у першому кварталі 2027 році. Щодо третьої частини — фінансового буферу на випадок негативного сценарію, то на його формування планувалося спрямувати $9,1 млрд з надходжень від ERA цього року та $1 млрд — від надходжень наступного року.

