Казна та Політика
23
Президент України підписав законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Далі — втілення проєкту в життя. На українську оборонну промисловість чекає велике майбутнє», — заявив Гетманцев.
Водночас на сайті Верховної Ради ще не вказано, що відповідні законопроєкти № 13420 та № 13421 повернуті із підписом президента.
Ідеться про законопроєкти № 13420 та № 13421, але на сайті Верховної Ради ще не вказано, що документи повернуті із підписом президента.
21 серпня Верховна Рада ухвалила ключові законопроєкти про Defence City.
Участь у Defence City зможуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором.
Основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%). Резиденти Defence City отримають низку переваг:
  • звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, екологічного податку;
  • спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення;
  • спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції тощо.
Водночас Defence City викликала занепокоєння у представників антикорупційного середовища. Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) проаналізувала подані до парламенту законопроєкти і дійшла висновку, що в тому вигляді вони містять багато невизначеностей, створюють простір для зловживань і потребують серйозного доопрацювання.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
