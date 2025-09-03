Зеленський підписав законопроєкти про Defence City — Гетманцев Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Зеленський підписав законопроєкти про Defence City — Гетманцев

Президент України підписав законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Далі — втілення проєкту в життя. На українську оборонну промисловість чекає велике майбутнє», — заявив Гетманцев.

Водночас на сайті Верховної Ради ще не вказано, що відповідні законопроєкти № 13420 та № 13421 повернуті із підписом президента.

21 серпня Верховна Рада ухвалила ключові законопроєкти про Defence City.

Участь у Defence City зможуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором.

Основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%). Резиденти Defence City отримають низку переваг:

звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, екологічного податку;

спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції тощо.

Водночас Defence City викликала занепокоєння у представників антикорупційного середовища. Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) проаналізувала подані до парламенту законопроєкти і дійшла висновку, що в тому вигляді вони містять багато невизначеностей, створюють простір для зловживань і потребують серйозного доопрацювання.

