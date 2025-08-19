Прийняття режиму «Defence City» дозволить Україні потрапити до ТОП-5 експортерів ОВТ — Гетманцев
Завтра Верховна Рада розглядає в другому читанні ключові законопроекти про Defense City.
Прийняття спеціального режиму «Defence City» для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку.
Про це пише Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Нагадаю, відповідний спецрежим для підприємств ОПК розробляється, щоб Україна значно збільшила обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення" — написав він.
За розрахунками фахівців — від 9 до 30 мільярдів доларів США.
«Ми можемо повністю забезпечити нашу армію необхідним озброєнням — це гарантія посилення нашого захисту та оборони. Наступним кроком стане те, що Україна вийде до найбільших виробників зброї у світі — розраховуємо потрапити до ТОП-5 експортерів зброї,» — сказав він.
Тому сподіваюсь на повну підтримку законопроектів у другому читанні. Ми повинні дати всі можливості для посилення української оборони. Це не те питання, яке можна відкласти. Далі механізм будемо відпрацьовувати на практиці, аналізувати результати, за потреби — вдосконалювати інструменти.
зазначив Гетманцев
