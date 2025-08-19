Прийняття режиму «Defence City» дозволить Україні потрапити до ТОП-5 експортерів ОВТ — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прийняття режиму «Defence City» дозволить Україні потрапити до ТОП-5 експортерів ОВТ — Гетманцев

Казна та Політика
35
Завтра Верховна Рада розглядає в другому читанні ключові законопроекти про Defense City.
Прийняття спеціального режиму «Defence City» для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку.
Про це пише Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Нагадаю, відповідний спецрежим для підприємств ОПК розробляється, щоб Україна значно збільшила обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення" — написав він.
За розрахунками фахівців — від 9 до 30 мільярдів доларів США.
«Ми можемо повністю забезпечити нашу армію необхідним озброєнням — це гарантія посилення нашого захисту та оборони. Наступним кроком стане те, що Україна вийде до найбільших виробників зброї у світі — розраховуємо потрапити до ТОП-5 експортерів зброї,» — сказав він.
Тому сподіваюсь на повну підтримку законопроектів у другому читанні. Ми повинні дати всі можливості для посилення української оборони. Це не те питання, яке можна відкласти. Далі механізм будемо відпрацьовувати на практиці, аналізувати результати, за потреби — вдосконалювати інструменти.
зазначив Гетманцев

За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems