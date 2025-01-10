У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації — Finance.ua

У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації Сьогодні 15:42 — Особисті фінанси

У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації

У застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

«Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay», — сказано в повідомленні.

Перевірити наявність штрафів також можна на веб-порталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР».

Нагадаємо, в Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.

Перший заступник голови Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький раніше розповів , на якому етапі зараз перебуває проєкт автомобілів «фантомів». Машини, які мають вигляд звичайних цивільних авто, мають їздити дорогами, автоматично виявляти порушників ПДР і оформляти щодо них штрафи. У 2022 році проєкт заморозили, і відтоді він перебуває в підвішеному стані. Білошицький пояснив, що поки відновлення роботи «фантомів» не стоїть на порядку денному. Найближчим часом на українські дороги ці автомобілі не виїдуть.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.