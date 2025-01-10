У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації — Finance.ua
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У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації

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У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації
У «Дії» додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації
У застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.
«Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay», — сказано в повідомленні.
Перевірити наявність штрафів також можна на веб-порталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР».
Нагадаємо, в Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.
Перший заступник голови Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький раніше розповів, на якому етапі зараз перебуває проєкт автомобілів «фантомів». Машини, які мають вигляд звичайних цивільних авто, мають їздити дорогами, автоматично виявляти порушників ПДР і оформляти щодо них штрафи. У 2022 році проєкт заморозили, і відтоді він перебуває в підвішеному стані. Білошицький пояснив, що поки відновлення роботи «фантомів» не стоїть на порядку денному. Найближчим часом на українські дороги ці автомобілі не виїдуть.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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