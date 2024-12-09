Патрульна поліція планує відмовитися від терміналів для оплати штрафів на місці — Finance.ua

Патрульна поліція планує відмовитися від терміналів для оплати штрафів на місці Вчора 09:33 — Казна та Політика

Патрульна поліція планує відмовитися від терміналів для оплати штрафів на місці

У Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.

Про це в інтерв’ю « Українським новинам » сказав перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відповідаючи на запитання про те, що в інспекторів на дорогах чомусь меншає кількість терміналів, він пояснив, що наразі стало більше екіпажів поліції, а термінал — один на два екіпажі.

«Тобто 1 до 2. Проте потрібно говорити, що термінал — це вже застарілий пристрій в даному випадку. Зараз вже є системи, які ми впроваджуємо як пілотний проєкт у декількох областях. Наприклад, Чернівецька область — спільно з банківськими установами ми опрацьовуємо це і в майбутньому не будемо користуватися терміналами», — розповів Білошицький.

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Замість терміналів, за його словами, буде телефон, який видаватиме необхідні реквізити. «Термінали — це вже вчорашній день. Станом на 2015 рік це було доцільно, але зараз вже нові пристрої і системи, які можна використовувати. Ми й не хочемо збільшувати кількість терміналів, а одразу хочемо перейти на нову систему, яка більш зручна і для громадянина, і для поліцейського», — сказав правоохоронець.

Перший заступник начальника Департаменту також зазначив, що наразі поліція не застосовує під час роботи автомобілі-«фантоми», які без видимих розпізнавальних знаків можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів безпосередньо у русі.

«Система дуже ефективна і дуже дороговартісна. Вона тендітна, і тому її зберігання має бути належним. Фантоми поки що не використовуються. До цього питання повернемось пізніше», — додав Білошицький.

Укрінформ За матеріалами:

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