В Україні можуть ввести штрафи для водіїв за літню гуму взимку — Finance.ua
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В Україні можуть ввести штрафи для водіїв за літню гуму взимку

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В Україні можуть ввести штрафи для водіїв за літню гуму взимку
В Україні можуть ввести штрафи для водіїв за літню гуму взимку
В Україні пропонують ввести штрафи для водіїв, які в холодний сезон не замінять літні шини на зимові.
Про це заявив перший заступник керівника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Українським новинам».
Зараз не передбачена відповідальність за недотримання порядку зміни літньої гуми на зимову, але законопроєкт вже зареєстрований, зазначає Білошицький.
«Ще до повномасштабної війни почалася робота щодо унормування питання заміни резини по сезону, і зараз такий законопроект зареєстрований. Триває законодавча дискусія і є багато нюансів. Також є багато противників та консерваторів», — наголошує він.

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На думку Білошицького, заміна шин взимку — це більше не предмет обговорень. Це доведений факт того, що зимова гума забезпечує коротший гальмівний шлях, кращу керованість автомобілем та значно знижує ризик.
Для легкових автомобілів пропонується штраф у розмірі 340 гривень, а для вантажівок і автобусів — 8500 гривень, зазначає Білошицький.
Остаточне рішення щодо впровадження штрафів поки не ухвалено.
За матеріалами:
Українські Новини
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