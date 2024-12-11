У поліції розповіли, чи повернуться на дороги «фантоми» з автоматичними штрафами — Finance.ua

У поліції розповіли, чи повернуться на дороги «фантоми» з автоматичними штрафами Вчора 19:40 — Технології&Авто

У поліції розповіли, чи повернуться на дороги «фантоми» з автоматичними штрафами

Перший заступник голови Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів , на якому етапі зараз перебуває проєкт автомобілів «фантомів».

Машини, які мають вигляд звичайних цивільних авто, мають їздити дорогами, автоматично виявляти порушників ПДР і оформляти щодо них штрафи.

У 2022 році проєкт заморозили, і відтоді він перебуває в підвішеному стані. Білошицький пояснив, що поки відновлення роботи «фантомів» не стоїть на порядку денному. Найближчим часом на українські дороги ці автомобілі не виїдуть.

«Фантоми поки що не використовуються. Міністр внутрішніх справ висловив позицію щодо цього, і ми це підтримуємо однозначно. До цього питання повернемось пізніше», — зазначив він.

Чиновник наголосив, що причиною заморозки проєкту не стала його низька ефективність. Навпаки — «фантоми» відмінно себе проявили, але крихкість і дорожнеча встановленого в них устаткування вимагала особливих умов зберігання та експлуатації, що поки що забезпечити не є можливим.

Також Олексій Білошицький повідомив, що у Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.

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Раніше Голова Національної поліції Іван Вигівський розповідав, що «фантоми» почали працювати на початку 2022 року, десь місяць попрацювали, почалась війна, і тоді зупинили цей проєкт.

«Зараз ми не запускаємо їх, тому що існує нормативна невизначеність. Коли стаціонарні камери фіксують порушення, то 10% від штрафів йде в бюджет тієї громади, на чиїй території вони встановлені. „Фантоми“ не прив’язані до якоїсь території, і тут не узгоджено питання, куди будуть йти кошти», — пояснював Вигівський.

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