Камери почнуть фіксувати проїзд на червоний: які штрафи — Finance.ua

Камери почнуть фіксувати проїзд на червоний: які штрафи Сьогодні 09:13 — Технології&Авто

Камери почнуть фіксувати проїзд на червоний: які штрафи

Як повідомляє Укравтопром, цьому році в Україні запрацює система автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора.

Як повідомили у ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС», нову функцію отримають вже встановлені камери автофіксації порушень ПДР.

Це означає, що додаткового обладнання встановлювати не планують.

Нагадаємо, розмір штрафу за проїзд на заборонений сигнал світлофора— 510 грн.

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Нагадаємо, Finance.ua розповідає про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті». Про це йдется у статті:

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