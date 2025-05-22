Камери почнуть фіксувати проїзд на червоний: які штрафи — Finance.ua

Камери почнуть фіксувати проїзд на червоний: які штрафи
Як повідомляє Укравтопром, цьому році в Україні запрацює система автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора.
Як повідомили у ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС», нову функцію отримають вже встановлені камери автофіксації порушень ПДР.
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Це означає, що додаткового обладнання встановлювати не планують.
Нагадаємо, розмір штрафу за проїзд на заборонений сигнал світлофора— 510 грн.
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Нагадаємо, Finance.ua розповідає про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті». Про це йдется у статті:
Які штрафи для водіїв в Україні та як їх перевірити
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