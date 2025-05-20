В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: чи зросли ціни — Finance.ua

В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: чи зросли ціни Сьогодні 17:06 — Технології&Авто

В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: чи зросли ціни

Кабмін вніс зміни до правил проведення техогляду автомобілів в Україні. Контроль за дотриманням процедури посилять, а її вартість зросте.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів № 286 набула чинності із 19 травня.

Техогляд автівок: що зміниться для водіїв

Згідно з постановою, процедура проходження техогляду зміниться. Тепер перевірка буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів. Особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фар, габаритів, поворотників і стоп-сигналів.

У постанові також регулюється порядок проведення фіксації. Фото- та відеоматеріали повинні бути чіткими, добре освітленими і містити дату, яка мусить співпадати із датою в протоколі техконтролю. Уся процедура має бути зафіксована на відео від початку до кінця.

Окрім звичного знімка одометра, тепер обов’язково фіксується і тахограф (якщо він встановлений) — з додатковими фото активного екрана та таблички адаптації. Для навчальних автомобілів — спрощено фіксацію елементів керування.

Водночас скасували:

фіксацію результатів гальмівних випробувань;

фото вмісту СО, СН і димності;



друк фото на звороті протоколу.

Також створюється загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Крім того, із 1 червня 2025 року техогляд в Україні подорожчає.

Ціни на техогляд із 1 червня

Легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн

Великоваговий транспорт і автобуси — з 1500 до 2300 грн

Причепи та мотоцикли — до 2300 грн залежно від категорії

МСТО-відмітка — з 300 до 500 грн

Також зросте вартість послуг, пов’язаних із тахографами:

перевірка та адаптація — 1600 грн (раніше 1200),

зчитування даних з карток водія — 150 грн (було 100),

зчитування з тахографів — 300 грн (було 250).

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Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, власнику загрожують штрафи, заборона експлуатації авто, анулювання ліцензії для перевізників та неможливість виїзду за кордон на власному авто.

Нагадаємо, від техогляду звільнені легкові автомобілі, причепи та напівпричепи, що не використовуються для комерційної діяльності, а також нові легкові авто та причепи (до 2 років), якщо вони задіяні у перевезеннях.

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