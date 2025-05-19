Чи можливо стати власником автомобіля без посвідчення водія — Finance.ua

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Чи можливо стати власником автомобіля без посвідчення водія

Особисті фінанси
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Чи можливо стати власником автомобіля без посвідчення водія
Чи можливо стати власником автомобіля без посвідчення водія
Наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Це актуально для осіб, які проходять навчання в автошколі та планують найближчим часом отримати посвідчення водія, або батьки хочуть купити автівку для дітей», — сказано в повідомленні.
Отже, якщо фізична особа, яка не має посвідчення водія, планує придбати автомобіль, їй необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З собою потрібно взяти пакет документів. Їхній перелік розміщений за посиланням.
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Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.
Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.
Орієнтовна вартість — 350 грн за адміністративну послугу та 540 — бланк свідоцтва. За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, вартість - 350 грн.
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У сервісному центрі нагадують, що без посвідчення водія відповідної категорії керувати транспортним засобом забороняється, адже це є адміністративним правопорушенням.

Як отримати посвідчення водія

1. Обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі. При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи.
2. Підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі. У разі навчання в автошколі прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік — без складання внутрішнього іспиту в автошколі
3. Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат цього іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення. 250 грн — складання іспиту. Мова іспиту: українська.
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4. Обрати автошколу для практичної підготовки. Знайти акредитований навчальний заклад. У разі навчання в автошколі — це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку.
5. Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі.
6. Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. 420 грн — складання іспиту.
7. Отримати посвідчення водія. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно 608 грн: бланкова продукція 378 грн, послуга 230 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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