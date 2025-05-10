Який автомобіль обрати водію-початківцю: відповідь експертів — Finance.ua
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Який автомобіль обрати водію-початківцю: відповідь експертів

Технології&Авто
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Який автомобіль обрати водію-початківцю: відповідь експертів
Який автомобіль обрати водію-початківцю: відповідь експертів
Обрати перший автомобіль для водія-початківця не так і просто. Це має бути легка в управлінні модель, а також доволі надійна.
Про це пише Express.

Яке авто найкраще для початківців

Експерти з YouTube-каналу MotorBodies вважають, що ідеальним першим автомобілем може стати Peugeot 108. Вони розповіли, що це бюджетна і компактна модель, яка чудово підходить для міських поїздок.
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За словами фахівців, Peugeot 108 виділяється на тлі конкурентів низькими експлуатаційними витратами і низькою витратою палива. Також цю модель досить легко відремонтувати завдяки достатку запасних деталей.
«Якщо ви коли-небудь потрапите в ДТП, то запчастини можна замінити дуже дешево. На мій погляд, це найкращий перший автомобіль», — поділився експерт.
Який автомобіль обрати водію-початківцю: відповідь експертів
Експерти відзначили, що Peugeot 108 найчастіше оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю до 72 к.с. Він недостатньо потужний для швидкого розгону, але цій моделі це і не потрібно.
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Також фахівці похвалили Peugeot 108 за досить багате оснащення. Модель пропонує сучасну інформаційно-розважальну систему, кондиціонер і багато відсіків для зберігання речей. Крім цього можна знайти автомобілі з камерою заднього виду.
Також експерти порекомендували водіям-початківцям звернути увагу і на інші схожі моделі.
«Це стосується і Toyota Aygo, і Kia Picanto. Все це, по суті, однакові автомобілі. Ці автомобілі мають об’єм двигуна всього 1,0 літр, тому вони дешеві в плані страховки і витрати палива», — пояснив експерт.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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За матеріалами:
УНІАН
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