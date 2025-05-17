Що робити, якщо посвідчення водія не відображається онлайн — Finance.ua

Що робити, якщо посвідчення водія не відображається онлайн
Водійські документи, які були видані до 2013 року, можуть не відображатися у Кабінеті водія та в Дії, адже інформація про такі документи відсутня в електронних реєстрах.
У Головного сервісноому центрі МВС розповіли, що з цим робити.
Як обміняти посвідчення водія
Фахівці зазначають, щоб водійські документи зʼявилися онлайн, необхідно звернутися до сервісного центру МВС та обміняти посвідчення водія.
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Для цього попередньо варто зареєструватися. Зробити це можна на сайті через Е-запис на 21 день вперед.
Також зареєструватися можна через термінал у сервісному центрі і скористатися послугою в день реєстрації.
Підготуйте пакет документів, окрім фото, адже його зроблять на місці:
- паспорт з реєстрацією місця проживання чи ID-картка та витяг про місце проживання;
- ідентифікаційний код;
- старе водійське посвідчення;
- медична довідка (на період воєнного стану — не обов’язкова).
Громадянин отримає нове водійське посвідчення у той же день, заплативши за послугу 608 грн (без урахування банківської комісії).
Нове посвідчення буде європейського зразка та діятиме протягом 30 років. Після отримання воно зʼявиться у Кабінеті водія та у застосунку Дія.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним — збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.
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