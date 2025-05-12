Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати — Finance.ua

Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати

В Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.

Що нового

Практичний іспит включає нові елементи. Наприклад, перевірка навичок водіння в складних погодних умовах (на симуляторі).

Генерального управління дорожнього руху Іспанії DGT активно працює над впровадженням цифрових посвідчень, які можна зберігати в телефоні.

Також обговорюється введення пільгових «зелених» прав для автомобілів з низьким рівнем викидів.

Повідомляється про затримки при продовженні посвідчень через високе навантаження. DGT рекомендує заздалегідь планувати продовження.

1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля. Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються доа також можливе евакуювання автомобіля.

новий дорожній знак. Він спрямований на підвищення безпеки руху. Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість. Раніше ми писали , що в Іспанії на дорогах з’явивсязнак. Він спрямований на підвищення безпеки руху. Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість.

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