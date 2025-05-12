Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати — Finance.ua
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Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати

Технології&Авто
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Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати
Водійські посвідчення в Іспанії: які зміни очікувати
В Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.

Що нового

Практичний іспит включає нові елементи. Наприклад, перевірка навичок водіння в складних погодних умовах (на симуляторі).
Генерального управління дорожнього руху Іспанії DGT активно працює над впровадженням цифрових посвідчень, які можна зберігати в телефоні.
Також обговорюється введення пільгових «зелених» прав для автомобілів з низьким рівнем викидів.
Повідомляється про затримки при продовженні посвідчень через високе навантаження. DGT рекомендує заздалегідь планувати продовження.
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Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.
Раніше ми писали, що в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак. Він спрямований на підвищення безпеки руху. Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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