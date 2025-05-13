У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі) — Finance.ua

У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі)
У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв. За окремі повторні порушення правил дорожнього руху пропонують запровадити навіть позбавлення водійських прав.
Законопроєкт № 12172 знаходиться на розгляді у Верховній Раді вже більше року.
Його автори пропонують значно підвищити штрафи за вчинення одного з таких порушень:
- проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,
- проїзду перехресть,
- обгону та зустрічного роз’їзду.
За перше порушення з цього переліку пропонується встановити штраф у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).
Повторне вчинення такого порушення протягом року призводить до накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн) та позбавлення права керувати транспортними засобами на період від шести місяців до одного року.
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