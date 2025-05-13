У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі) — Finance.ua

У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі) Сьогодні 06:56 — Технології&Авто

У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі)

У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв. За окремі повторні порушення правил дорожнього руху пропонують запровадити навіть позбавлення водійських прав.

Законопроєкт № 12172 знаходиться на розгляді у Верховній Раді вже більше року.

Його автори пропонують значно підвищити штрафи за вчинення одного з таких порушень:

проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,

проїзду перехресть,

обгону та зустрічного роз’їзду.

За перше порушення з цього переліку пропонується встановити штраф у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

Повторне вчинення такого порушення протягом року призводить до накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн) та позбавлення права керувати транспортними засобами на період від шести місяців до одного року.

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