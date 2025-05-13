У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі)

Технології&Авто
75
У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі)
У ВР розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв (деталі)
У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для водіїв. За окремі повторні порушення правил дорожнього руху пропонують запровадити навіть позбавлення водійських прав.
Законопроєкт № 12172 знаходиться на розгляді у Верховній Раді вже більше року.
Його автори пропонують значно підвищити штрафи за вчинення одного з таких порушень:
  • проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,
  • проїзду перехресть,
  • обгону та зустрічного роз’їзду.
За перше порушення з цього переліку пропонується встановити штраф у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).
Повторне вчинення такого порушення протягом року призводить до накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн) та позбавлення права керувати транспортними засобами на період від шести місяців до одного року.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems