Скільки українців підтримують ініціативу щодо множинного громадянства — дослідження Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Скільки українців підтримують ініціативу щодо множинного громадянства — дослідження, Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Україні ставлення громадян до можливого запровадження множинного громадянства, яке запропонував президент України Володимир Зеленський, практично поділилося навпіл: 27% мають швидше позитивне ставлення, а 28% - швидше негативне.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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«22 січня 2024 року, у День соборності, президент Володимир Зеленський оголосив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити множинне громадянство для українців за кордоном, які мають громадянство іншої держави (крім громадян держави-агресора). Наразі законопроєкт іще не схвалений, і в суспільстві триває обговорення та дискусії окремих положень. Ми запитали у респондентів, яке в них у цілому складається враження про цей законопроєкт», — зазначається в пресрелізі КМІС за підсумками опитування.

Інфографіка: КМІС

За даними дослідження, думки тих, хто взяв у ньому участь, розділилися майже порівну: 27% мають скоріше позитивне враження про нього, 28% - скоріше негативне. У той же час, 43% респондентів ставляться до цього нейтрально. У всіх регіонах думки з цього питання переважно схожі, хоча у західних областях трохи більше тих, хто має негативне ставлення.

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За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, громадяни України не ставляться до цього дуже критично, однак виразної підтримки до законопроєкту про множинне громадянство також немає. Він заявляє, що суспільство готове до обговорення та обміну думками щодо цього питання.

Інфографіка: КМІС

«Відчувається і брак інформації - як це працюватиме на практиці, які переваги (або ризики) це становить для України, наскільки це додає справедливості тощо. Наразі суспільство налаштоване доволі конструктивно, тому завданням влади буде організувати належну продуктивну дискусію та схвалити консенсусний законопроєкт», — вважає експерт.

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У КМІС зазначили, що опитування було здійснене методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

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