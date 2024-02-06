Комітет Ради підтримав законопроект про множинне громадянство — Finance.ua

Комітет Ради підтримав законопроект про множинне громадянство Вчора 14:45 — Казна та Політика

Комітет з прав людини підтримав законопроект у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проект Закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10 425).

Про це повідомила Верховна Рада України.

Нагадаємо цей законопроект поданий Президентом України. Законопроектом, який визначено Главою держави як невідкладний, актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Довідка Finance.ua:

Що пропонує законопроєкт:

Раніше на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту. Згідно з ним, законопроєкт пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України, актуалізує категорію людей, які не можуть набути українського громадянства з урахуванням рівня загрози нацбезпеки;

документ переглядає підстави для втрати громадянства України;

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу;

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

Кулеба пояснив , чи зможуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.