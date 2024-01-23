Кулеба пояснив, чи зможуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації — Finance.ua

Кулеба пояснив, чи зможуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Кулеба пояснив, чи зможуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації

Якщо парламент ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, то його не можна буде використовувати для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За даними Кулеби, такі варіанти чітко відпрацьовані законодавчими органами, тому за кожним українцем із множинним громадянством залишаються не лише права, а й конституційні обов’язки: захист Вітчизни, сплата податків тощо.

«Ми ж не вигадали велосипед. Є інститути множинного громадянства у багатьох країнах, вони чітко регламентовані», — пояснив дипломат.

Кулеба відзначив також що норму Конституції про українське громадянство не можна читати у відриві від відповідного Закону.

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«Під нормою Конституції про єдине громадянство вказана неможливість існування громадянства окремих територіальних одиниць держави. Тобто, не можна бути громадянином Криму, громадянином Закарпаття, громадянином Полтавщини. Є одне цілісне поняття громадянина України. І ця норма не стосується інституту, який регулює множинне громадянство у контексті громадянства інших країн», — підкреслив глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про множинне громадянство. Документ дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

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