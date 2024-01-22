Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство — Finance.ua

Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство Сьогодні 20:07 — Казна та Політика

Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство

Інститут множинного громадянства в Україні дозволить об'єднати громадян країн по всьому світу.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, влада повинна працювати на майбутнє країни і думати про те, щоб українців справді було 60 мільйонів.

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«В рамках ініційованого президентом закону треба буде опрацювати певні механізми, щоб, наприклад, людина, яка воює зараз на боці України і є громадянином білорусі чи іншої держави, що вороже ставиться до України, мала можливість узяти українське громадянство. Це питання юридичної техніки, і я не сумніваюся, що воно буде розв’язане в цьому документі», — пояснив нардеп.

Він також підкреслив, що множинне громадянство — це практика розвинених країн, у багатьох державах Євросоюзу, у США й у Великій Британії діє ця норма.

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«Україна прямує до повноправного членства в ЄС, тому впровадження інституту множинного громадянства — це важливо. При цьому відповідна норма має діяти в такий спосіб, щоб забезпечити конституційний принцип рівності всіх громадян», — переконаний Мережко.

Множинне громадянство — це правовий статус, який дозволяє особі одночасно бути громадянином кількох держав. Підстави щодо набуття громадянства можуть бути різними: факт народження на території певної країни, національна або етнічна належність, одруження тощо.

Наразі множинне громадянство є легальним у понад 60 країн світу.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський 22 січня заявив, що внесе в Раду законопроект про множинне громадянство;

за словами Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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