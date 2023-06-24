Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають — Finance.ua
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Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають

Світ
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Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають
Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають
Подвійне громадянство дозволено у 130 країнах світу. До повномасштабної війни в Україні планували на законодавчому рівні врегулювати питання подвійного громадянства. У нас у країні воно не заборонено, окрім як для суддів та державних службовців, але й не визнається.
Про це пише «Слово і діло».
Серед країн, де дозволено подвійне громадянство, США та Канада, а також деякі європейські країни: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.
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Ще 58 країн, серед яких Україна, не визнають подвійного громадянства. З європейських країн принципу єдиного громадянства дотримуються Норвегія, Монако, Словаччина, Чорногорія, Австрія, Естонія, Нідерланди, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Крім того, подвійне громадянство не визнають, наприклад, Афганістан, Іран, ОАЕ, Китай, Узбекистан Казахстан, Грузія, Індія, Японія, Саудівська Аравія та Північна Корея.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
За даними Державної міграційної служби, упродовж минулого року Зеленський позбавив громадянства 16 осіб. Для порівняння, в 2021 році - 5, в 2020-му — 19.
У 2022 році 8461 особа отримала громадянство України за правом народження, 1193 — за територіальним походженням, 114 — на підставі угод про спрощений порядок, 219 — за указом президента. Крім того, було відновлено громадянство двох осіб.
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Загалом це менше, ніж у 2019−2021 роках. Наприклад, у 2019 році за правом народження 15 653 осіб отримали український паспорт, 3520 — за походженням, 94 — на основі угод та більше тисячі - за указом президента.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Нагадаємо, У грудні 2021-го президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство, але до вторгнення рф його не встигли розглянути. Минулої осені у парламенті хотіли повернутися до вирішення проблеми та проголосувати депутатські ініціативи, але від ідеї швидко відмовилися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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