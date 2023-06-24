Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають — Finance.ua

Які країни дозволяють подвійне громадянство, а які його не визнають
Подвійне громадянство дозволено у 130 країнах світу. До повномасштабної війни в Україні планували на законодавчому рівні врегулювати питання подвійного громадянства. У нас у країні воно не заборонено, окрім як для суддів та державних службовців, але й не визнається.
Про це пише «Слово і діло».
Серед країн, де дозволено подвійне громадянство, США та Канада, а також деякі європейські країни: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.
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Ще 58 країн, серед яких Україна, не визнають подвійного громадянства. З європейських країн принципу єдиного громадянства дотримуються Норвегія, Монако, Словаччина, Чорногорія, Австрія, Естонія, Нідерланди, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Крім того, подвійне громадянство не визнають, наприклад, Афганістан, Іран, ОАЕ, Китай, Узбекистан Казахстан, Грузія, Індія, Японія, Саудівська Аравія та Північна Корея.
За даними Державної міграційної служби, упродовж минулого року Зеленський позбавив громадянства 16 осіб. Для порівняння, в 2021 році - 5, в 2020-му — 19.
У 2022 році 8461 особа отримала громадянство України за правом народження, 1193 — за територіальним походженням, 114 — на підставі угод про спрощений порядок, 219 — за указом президента. Крім того, було відновлено громадянство двох осіб.
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Загалом це менше, ніж у 2019−2021 роках. Наприклад, у 2019 році за правом народження 15 653 осіб отримали український паспорт, 3520 — за походженням, 94 — на основі угод та більше тисячі - за указом президента.
Нагадаємо, У грудні 2021-го президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство, але до вторгнення рф його не встигли розглянути. Минулої осені у парламенті хотіли повернутися до вирішення проблеми та проголосувати депутатські ініціативи, але від ідеї швидко відмовилися.
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