Польща не поспішає надавати українцям громадянство — Finance.ua

Польща не поспішає надавати українцям громадянство
У 2022 році громадянство Польщі отримали близько 10 000 осіб, у 2021 році ця цифра була ще меншою — 7,5 тисяч.
Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
Серед лідерів, кому президент Польщі надав громадянство:
- українці — 5 200;
- білоруси — 2 985;
- росіяни — 405.
Тим не менш, кількість іноземців, які набувають польського громадянства, зростає з року в рік. За останні п’ять років польський паспорт отримали близько 37 000 осіб, переважно це громадяни України та білорусі.
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Нагадаємо, що зараз на території країни проживає близько 3 млн громадян України.
Нагадаємо, початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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