Польща не поспішає надавати українцям громадянство — Finance.ua

Польща не поспішає надавати українцям громадянство Сьогодні 19:29 — Особисті фінанси

Польща не поспішає надавати українцям громадянство

У 2022 році громадянство Польщі отримали близько 10 000 осіб, у 2021 році ця цифра була ще меншою — 7,5 тисяч.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Серед лідерів, кому президент Польщі надав громадянство:

українці — 5 200;

білоруси — 2 985;

росіяни — 405.

Тим не менш, кількість іноземців, які набувають польського громадянства, зростає з року в рік. За останні п’ять років польський паспорт отримали близько 37 000 осіб, переважно це громадяни України та білорусі.

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Нагадаємо, що зараз на території країни проживає близько 3 млн громадян України.

Нагадаємо, початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

uamedia За матеріалами:

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