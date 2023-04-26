Польща не поспішає надавати українцям громадянство — Finance.ua

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Польща не поспішає надавати українцям громадянство

Особисті фінанси
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Польща не поспішає надавати українцям громадянство
Польща не поспішає надавати українцям громадянство
У 2022 році громадянство Польщі отримали близько 10 000 осіб, у 2021 році ця цифра була ще меншою — 7,5 тисяч.
Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
Серед лідерів, кому президент Польщі надав громадянство:
  • українці — 5 200;
  • білоруси — 2 985;
  • росіяни — 405.
Тим не менш, кількість іноземців, які набувають польського громадянства, зростає з року в рік. За останні п’ять років польський паспорт отримали близько 37 000 осіб, переважно це громадяни України та білорусі.
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Нагадаємо, початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
uamedia
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