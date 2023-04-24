Зеленський підписав закон про нові правила набуття громадянства України. Що він передбачає — Finance.ua

Зеленський підписав закон про нові правила набуття громадянства України. Що він передбачає Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про нові правила набуття громадянства України. Що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 21 квітня закон № 7606 повернуто з підписом президента.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада у цілому ухвалила цей документ.

Що передбачає документ

Умовами прийняття в громадянство України іноземців/людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою і обов’язкове складання іспитів із цих предметів.

«Особливі умови» набуття громадянства

Крім того, закон передбачає «особливі умови» набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України.

Закон зобов’язує їх протягом двох років з моменту отримання громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.

Ініціатором законопроєкту був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 28 липня минулого року. У першому читанні парламент ухвалив цей законопроєкт 18 жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода За матеріалами:

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