Які країни отримують прибутки від війни в Україні — Finance.ua

Які країни отримують прибутки від війни в Україні Сьогодні 09:04 — Світ

Які країни отримують прибутки від війни в Україні

Початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Європейські країни прийняли українських біженців, надали їм статус тимчасового захисту з правом працювати, доступом до послуг охорони здоров’я, системи освіти та іншими соціальними пільгами. Аналогічні програми були запроваджені й в багатьох інших країнах світу.

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За даними МВФ, Євросоюз витратив до €37 млрд на підтримку біженців з України. Ця цифра надзвичайно висока, однак вона становить близько 0,2% ВВП ЄС.

Вплив українських біженців на малий та середній бізнес приймальних країн

Українці витрачають за кордоном гроші на придбання харчових продуктів, транспорт, оренду житла, розваги тощо. Збільшення кількості споживачів позитивно впливає на малий та середній бізнес і, таким чином, стимулює економічне зростання.

За даними Національного банку України, витрати українців за кордоном у 2022 році становили $2 млрд на місяць, що більш ніж утричі перевищує показники попереднього року. Варто зазначити, що багато українців покривають певні свої витрати коштом заощаджень в українських банках за допомогою карток для розрахунків чи зняття готівки. Лідерами серед країн за кількістю безготівкових розрахунків стали Польща та Німеччина.

Також ще одним джерелом фінансування витрат біженців стала заробітна плата, отримана в країнах тимчасового проживання.

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Вплив на роздрібну торгівлю найбільш відчутно позначився на економіці Польщі, Чехії та Естонії. Дослідження МВФ прогнозує, що до 2026 року внесок українців в економіку Естонії, Польщі та Чехії становитиме 2,2%—2,3%, у Німеччині — 0,6%—0,65%.

Тенденції світового ринку праці

Українці активно інтегруються у ринок праці країн проживання. Наприклад, у Польщі з приблизно 1,2 мільйона біженців, які отримали номери соціального страхування, близько половини знайшли роботу. Багато українців є висококваліфікованими робітниками.

Центр досліджень міграції при Варшавському університеті повідомив, що працевлаштовані українці заплатили близько 2,4 мільярда доларів (10 мільярдів злотих) податків. Дана сума перевищує фінансову допомогу, яка була надана Україні (без урахування вартості освітніх та медичних послуг).

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У Польщі українці не лише знаходять роботу, а й відкривають власні фірми. Згідно з оцінками PIE для Business Insider, за перші три квартали 2022 року українці відкрили в державі понад 10 000 власних підприємств — це перукарні, салони краси, компанії з надання програмного забезпечення та фірми, що пропонують послуги з будівництва та ремонту.

В Естонії близько 55% українських біженців працездатного віку з тимчасовим захистом вже знайшли роботу, у Литві ця частка становить приблизно 50%. Натомість в Ірландії лише близько 21% українських біженців змогли працевлаштуватись. Головною перепоною став мовний барʼєр.

Попри певні виклики, з якими зіштовхнулись приймаючі країни у перші місяці повномасштабного вторгнення у звʼязку зі збільшення кількості мігрантів, вигоди для економіки даних країн у середньо- та довгостроковій перспективі є вищими у звʼязку з активною інтеграцією мігрантів на ринку праці та в суспільстві в цілому. За оцінками експертів Oxford Economics, якщо після війни у Польщі залишиться 650 тис. українських мігрантів, то ВВП країни зросте на 1,2%, якщо 1 млн — додаткове зростання становитиме 2%.

Як міграція росіян вплинула на світову економіку

Також війна в Україні спричинила виїзд певних категорій росіян. Усього за три міграційні хвилі країну залишило близь 900 000 мешканців.

Найбільш популярними напрямками стали Грузія (понад 112 000 мігрантів), Туреччина (понад 100 000 росіян), Вірменія (близько 50 00 людей), Сербія, країни Центральної Азії — Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Аргентина, Ізраїль тощо.

Вплив російських мігрантів на економіку Грузії

Приїзд нових мешканців сприяв більш стабільному розвитку грузинської економіки та зміцнив національну валюту — грузинський ларі. Також в країні спостерігається значне зростання вартості нерухомості.

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Економіка Грузії виграє від зростання обсягів припливу капіталу. За даними Національного банку Грузії, з лютого по жовтень росіяни переказали на грузинські рахунки 1,412 мільярда доларів — це в чотири рази більше, ніж 314 мільйонів доларів, перерахованих за той самий період 2021 року. Також росіяни відкрили в Грузії понад 45 000 банківських рахунків.

Туреччина

Згідно з даними уряду, Туреччина у 2022 році надала посвідки на проживання 118 626 росіянам. Мігранти з росії стали лідерами за кількістю придбаної нерухомості в країні у 2022 році. Зростання попиту призвело до збільшення вартості оренди, також зросла ціна квадратного метра при купівлі житла.

Також збільшення кількості мігрантів позитивно вплинуло і на економіку решти країн.

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