70% біженців з України потребують роботи — Finance.ua

70% біженців з України потребують роботи Сьогодні 19:27 — Особисті фінанси

70% біженців з України потребують роботи

У 2022 році 70% опитаних біженців з України визначили пошук роботи як найбільш нагальну потребу. Оскільки війна поки не закінчується, люди, які знайшли безпечний прихисток у Польщі, і досі кажуть, що забезпечення стабільного джерела доходу залишається однією з головних проблем.

Про це повідомляє Міжнародний Комітет Порятунку допомагає їм зорієнтуватися на ринку праці в Польщі за допомогою нової соціальної кампанії «Знай свої права»

Як зазначають експерти, часто незадовільні умови праці, до яких належать: нижча від мінімального рівня зарплата, відсутність правового захисту, нерегламентований графік роботи, а в деяких випадках невиплати чи інші форми зловживань — це головні бар’єри, які заважають біженцям знайти безпечне і стабільне працевлаштування в Польщі. Погіршує ситуацію ще той факт, що більшість біженців із України становлять жінки, що ускладнює процес пошуку гідної праці.

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Потреба знайти надійну роботу має вирішальне значення, особливо з огляду на нещодавні зміни до законодавства про біженців, що набрали чинності у березні.

Люди, які вимушені були покинути Україну, тепер мають покривати частину витрат на проживання у колективних притулках. Зміни можуть вплинути на найбільш вразливі групи і змусити деяких людей передчасно повернутися в Україну, попри те, що ситуація з безпекою залишається нестабільною.

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Також, ймовірно, люди будуть змушені вдаватися до небезпечних варіантів працевлаштування та йти на інші ризики, які дають тимчасові кошти для виживання, але можуть серйозно підірвати довгостроковий добробут та безпеку людей.

Інфографіка: rescue.org

Біженці з України, зареєстровані в Універсальній електронній системі реєстрації населення (PESEL), мають право влаштуватися на роботу за наявності підписаного контракту, погодженого обома сторонами, зі щомісячною заробітною платою за повний робочий день не менше 3 490 злотих брутто. У липні 2023 року мінімальна місячна заробітна плата зросте з 3 490 злотих до 3 600 злотих.

Дослідники повідомили, що 59% біженців з України в Польщі мають вищу або незакінчену вищу освіту, 32% мають професійну освіту і 9% — середню освіту.

Найпоширенішими професіями для біженців з України після прибуття до Польщі є готельний бізнес (29%), сфера послуг (18%), виробництво (14%), роздрібна торгівля (11%), сільське господарство (7%) та логістика (7%), йдеться у дослідженні.

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