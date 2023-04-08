Українці активно купують квартири в Польщі — Finance.ua
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Українці активно купують квартири в Польщі

Нерухомість
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Українці активно купують квартири в Польщі
Українці активно купують квартири в Польщі
У 2022 році громадяни України купили в Польщі близько 45% усіх квартир, які минулого року придбали іноземці.
Про це пише uamedia.eu.
За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2022 році громадяни України купили в Польщі 4275 квартир (4202 квартири придбали фізичні особи та 73 — юрособи). А це близько 45% усіх квартир, які минулого року придбали іноземці на в Польщі.
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Друге місце посідають громадяни Німеччини, які у 2022 році придбали 1118 квартир. За німцями йдуть білоруси, які придбали 889 квартир в Польщі.
Цікаво, що четверте місце за кількістю придбаної нерухомості посідають росіяни, які у 2022 році купили в Польщі 276 квартир.
П’яту позицію займають шведи, які придбали 239 квартир протягом минулого року. Причому 81 приміщення придбали фізичні особи та 158 — юридичні.

Довідка Finance.ua:

  • найвищі ціни на квартири серед 30 найбільших міст Польщі — у столиці країни Варшаві. У третьому кварталі цього року середня ставка пропозиції за квадратний метр становила 13 322 злотих/кв.м;
  • під час вибору квартири для оренди потрібно бути вкрай уважним, особливо, якщо ви шукаєте житло за кордоном. Більшість українців у Польщі винаймає помешкання, тож може зіштовхнутися з різноманітними складнощами й нюансами;
  • у Польщі з’являється робота для висококваліфікованих працівників з України. Це пов’язано із відкриттям українських компаній.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
uamedia
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