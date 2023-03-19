Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу — Finance.ua

Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу Сьогодні 17:03 — Нерухомість

Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу

Під час вибору квартири для оренди потрібно бути вкрай уважним, особливо, якщо ви шукаєте житло за кордоном. Більшість українців у Польщі винаймає помешкання, тож може зіштовхнутися з різноманітними складнощами й нюансами. Аби бути максимально певними, що ви орендуєте помешкання за вигідними умовами, розповідаємо, на що звертати увагу.

Ставте питання до орендодавця

Спілкуючись з власником квартири, дізнавайтеся відповіді на запитання, які вас цікавлять. Якщо господар ухиляється від відповідей, не варто підписувати з ним договір.

Які теми варто проговорити одразу? Обов`язково дізнайтеся про можливість тримати домашніх тварин і запрошувати гостей (особливо на тривалий період).

Перегляд квартири

Запам`ятайте! Перегляд квартири завжди безкоштовний. Якщо в оголошенні про оренду вказана вартість за візит до квартири, краще оминути таку пропозицію. Додамо, що ви не зобов`язані підписувати договір чи платити заставу до перегляду житла.

Рекомендуємо звернути увагу на:

Інфраструктуру біля будинку: наявність магазинів, аптек, дитячого майданчика, транспортної зупинки тощо.

Темперамент власника. Оскільки вам доведеться часто спілкуватися з цією людиною і, можливо, розв`язувати делікатні питання, власник повинен вам сподобатися.



Стан меблів та побутової техніки. Разом з власником зафіксуйте пошкоджені об`єкти, зробіть фото. За бажанням ви можете скласти акт прийняття-передачі, в якому перелічити меблі й техніку та їх стан.



Лічильники — вони повинні бути справними.



Сусідів. Дізнайтеся, хто проживає поруч, та за можливістю познайомтеся з ними.



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Чек-лист питань перед підписанням договору про оренду

На ринку нерухомості можуть діяти шахраї, тож спершу варто перевірити право власника на здачу житла в оренду. Якщо ви впевнені в господареві квартири, зробіть наступне:

Уточніть вартість комунальних послуг та спитайте, на скільки вищою буде оплата взимку.

Погодьте, хто оплачуватиме ремонт побутової техніки й меблів.



Обговоріть, за який термін потрібно попередити про розірвання договору.



Визначте розмір застави — у Польщі зазвичай він дорівнює розміру місячної плати.



Договір оренди: важливі пункти

Орендодавці в Польщі неохоче підписують короткостроковий договір. Стандартний термін дії становить 12 місяців, тож розірвати договір без втрати застави раніше кінцевої дати не можливо.

Порада: підготуйте договір двома мовами — польською та англійською чи українською. І ви, й орендар повинні мати змогу розуміти написане в документі.

Переконайтеся, що в договір включено такі пункти:

вартість оплати;

сума застави та умови її повернення;



вартість комунальних послуг;



дата розрахунку;



термін дії договору;



оцінка майна у квартирі;



контактні дані власника та орендаря.



У жодному випадку не підписуйте договір, не прочитавши його.

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