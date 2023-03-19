Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу — Finance.ua

Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу
Під час вибору квартири для оренди потрібно бути вкрай уважним, особливо, якщо ви шукаєте житло за кордоном. Більшість українців у Польщі винаймає помешкання, тож може зіштовхнутися з різноманітними складнощами й нюансами. Аби бути максимально певними, що ви орендуєте помешкання за вигідними умовами, розповідаємо, на що звертати увагу.
Ставте питання до орендодавця
Спілкуючись з власником квартири, дізнавайтеся відповіді на запитання, які вас цікавлять. Якщо господар ухиляється від відповідей, не варто підписувати з ним договір.
Які теми варто проговорити одразу? Обов`язково дізнайтеся про можливість тримати домашніх тварин і запрошувати гостей (особливо на тривалий період).
Перегляд квартири
Запам`ятайте! Перегляд квартири завжди безкоштовний. Якщо в оголошенні про оренду вказана вартість за візит до квартири, краще оминути таку пропозицію. Додамо, що ви не зобов`язані підписувати договір чи платити заставу до перегляду житла.
Рекомендуємо звернути увагу на:
- Інфраструктуру біля будинку: наявність магазинів, аптек, дитячого майданчика, транспортної зупинки тощо.
- Темперамент власника. Оскільки вам доведеться часто спілкуватися з цією людиною і, можливо, розв`язувати делікатні питання, власник повинен вам сподобатися.
- Стан меблів та побутової техніки. Разом з власником зафіксуйте пошкоджені об`єкти, зробіть фото. За бажанням ви можете скласти акт прийняття-передачі, в якому перелічити меблі й техніку та їх стан.
- Лічильники — вони повинні бути справними.
- Сусідів. Дізнайтеся, хто проживає поруч, та за можливістю познайомтеся з ними.
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Чек-лист питань перед підписанням договору про оренду
На ринку нерухомості можуть діяти шахраї, тож спершу варто перевірити право власника на здачу житла в оренду. Якщо ви впевнені в господареві квартири, зробіть наступне:
- Уточніть вартість комунальних послуг та спитайте, на скільки вищою буде оплата взимку.
- Погодьте, хто оплачуватиме ремонт побутової техніки й меблів.
- Обговоріть, за який термін потрібно попередити про розірвання договору.
- Визначте розмір застави — у Польщі зазвичай він дорівнює розміру місячної плати.
Договір оренди: важливі пункти
Орендодавці в Польщі неохоче підписують короткостроковий договір. Стандартний термін дії становить 12 місяців, тож розірвати договір без втрати застави раніше кінцевої дати не можливо.
Порада: підготуйте договір двома мовами — польською та англійською чи українською. І ви, й орендар повинні мати змогу розуміти написане в документі.
Переконайтеся, що в договір включено такі пункти:
- вартість оплати;
- сума застави та умови її повернення;
- вартість комунальних послуг;
- дата розрахунку;
- термін дії договору;
- оцінка майна у квартирі;
- контактні дані власника та орендаря.
У жодному випадку не підписуйте договір, не прочитавши його.
Де шукати житло? Рекомендуємо звертатися до надійних ресурсів, наприклад, до таких популярних сайтів: olx.pl, gratka.pl, otodom.pl.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
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