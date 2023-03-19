Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу — Finance.ua
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Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу

Нерухомість
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Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу
Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу
Під час вибору квартири для оренди потрібно бути вкрай уважним, особливо, якщо ви шукаєте житло за кордоном. Більшість українців у Польщі винаймає помешкання, тож може зіштовхнутися з різноманітними складнощами й нюансами. Аби бути максимально певними, що ви орендуєте помешкання за вигідними умовами, розповідаємо, на що звертати увагу.

Ставте питання до орендодавця

Спілкуючись з власником квартири, дізнавайтеся відповіді на запитання, які вас цікавлять. Якщо господар ухиляється від відповідей, не варто підписувати з ним договір.
Які теми варто проговорити одразу? Обов`язково дізнайтеся про можливість тримати домашніх тварин і запрошувати гостей (особливо на тривалий період).

Перегляд квартири

Запам`ятайте! Перегляд квартири завжди безкоштовний. Якщо в оголошенні про оренду вказана вартість за візит до квартири, краще оминути таку пропозицію. Додамо, що ви не зобов`язані підписувати договір чи платити заставу до перегляду житла.
Рекомендуємо звернути увагу на:
  • Інфраструктуру біля будинку: наявність магазинів, аптек, дитячого майданчика, транспортної зупинки тощо.
  • Темперамент власника. Оскільки вам доведеться часто спілкуватися з цією людиною і, можливо, розв`язувати делікатні питання, власник повинен вам сподобатися.
  • Стан меблів та побутової техніки. Разом з власником зафіксуйте пошкоджені об`єкти, зробіть фото. За бажанням ви можете скласти акт прийняття-передачі, в якому перелічити меблі й техніку та їх стан.
  • Лічильники — вони повинні бути справними.
  • Сусідів. Дізнайтеся, хто проживає поруч, та за можливістю познайомтеся з ними.
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Чек-лист питань перед підписанням договору про оренду

На ринку нерухомості можуть діяти шахраї, тож спершу варто перевірити право власника на здачу житла в оренду. Якщо ви впевнені в господареві квартири, зробіть наступне:
  • Уточніть вартість комунальних послуг та спитайте, на скільки вищою буде оплата взимку.
  • Погодьте, хто оплачуватиме ремонт побутової техніки й меблів.
  • Обговоріть, за який термін потрібно попередити про розірвання договору.
  • Визначте розмір застави — у Польщі зазвичай він дорівнює розміру місячної плати.

Договір оренди: важливі пункти

Орендодавці в Польщі неохоче підписують короткостроковий договір. Стандартний термін дії становить 12 місяців, тож розірвати договір без втрати застави раніше кінцевої дати не можливо.
Порада: підготуйте договір двома мовами — польською та англійською чи українською. І ви, й орендар повинні мати змогу розуміти написане в документі.
Переконайтеся, що в договір включено такі пункти:
  • вартість оплати;
  • сума застави та умови її повернення;
  • вартість комунальних послуг;
  • дата розрахунку;
  • термін дії договору;
  • оцінка майна у квартирі;
  • контактні дані власника та орендаря.
У жодному випадку не підписуйте договір, не прочитавши його.
Де шукати житло? Рекомендуємо звертатися до надійних ресурсів, наприклад, до таких популярних сайтів: olx.pl, gratka.pl, otodom.pl.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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