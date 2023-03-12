В яких містах Польщі найвищі зарплати — Finance.ua

В яких містах Польщі найвищі зарплати Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

В яких містах Польщі найвищі зарплати

У Польщі визначили, в яких містах та яких сферах діяльності найвищі зарплати.

Відповідні дані проаналізувало місцеве Головне управління статистики, передає uamedia.eu.

До трійки лідерів потрапили Краків, Варшава та Гданськ. При цьому найбільші середні зарплати не у Варшаві, а в Кракові. У першій столиці Польщі заробляють орієнтовно на 44 зл. більше за Варшаву і на 275 зл. — за Гданськ. Тільки в цих трьох містах можна розраховувати на середній заробіток понад 8 000 злотих брутто на місяць.

Читайте також Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

Наступні місця поза трійкою лідерів посіли Катовіце, Познань і Вроцлав. На початку 2022 року середній заробіток з урахуванням всіх соцвнесків і податків у цих містах становив понад 7,5 тис. злотих. В інших великих містах середня зарплата коливалася від 6 до більше 7 тисяч злотих брутто. А от працівники компаній у Білостоці та Кельцах заробляли навіть менше цих сум.

Найвищі показники доходу зафіксували у сфері IT. Тут зарплати майже вдвічі вищі за середні зарплати в інших сферах діяльності. У Кракові працює багато міжнародних корпорацій, інноваційних компаній і стартапів (компаній, які базуються на знаннях і сучасних технологіях), що пов’язано з розміром зарплат. У цьому місті лише трохи більше 1/5 частини людей працює в промисловості, стільки ж — у сфері комунікації та інформації. Кожен сьомий займається науковою, технічною та професійною діяльністю.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Польщі зросла з 1 січня 2023 року до 3490 зл брутто/2709 зл нетто, а з 1 липня відбудеться ще один етап підвищення — до 3600 зл брутто/2784 зл нетто.

Довідка Finance.ua:

у січні 2023 року середня зарплата на підприємствах в Польщі склала 6883,92 злотих брутто. У грудні 2022 року вона становила 7329,88 злотих брутто через виплачені тоді різдвяні премії. У січні 2022 року середня брутто на підприємствах становила 6064,16 злотих. Відтак, збільшення середньої зарплати склало понад 800 зл;

де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.