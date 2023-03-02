Де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими — Finance.ua

Де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими
У Польщі порівняли середні зарплати на ТОП-10 популярних вакансій. Аналітика проводилася за внутрішніми даними міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal та даними українського сайту з пошуку роботи Work.ua.
До уваги взяли найбільш популярні вакансії за зимовий період грудень 2022 — лютий 2023 р.
Де вищі зарплати
- Середня зарплата, яку пропонують в Україні на позицію директора складає 25 тис. грн. За цю саму посаду у Польщі пропонують 93 тис. грн в еквіваленті.
- Адміністратор може розраховувати на 80 тис. грн у Польщі. В Україні ж на цій посаді можна заробити лише 14 тис. грн.
- Продавець-консультант у Польщі може заробляти в середньому 65 тис. грн, а в Україні — лише 10 тис. грн.
- Найбільший розрив має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис. грн, а у Польщі — 92 тис. грн.
- Найменше в ТОПі популярних вакансій пропонують касирам та охоронцям — по 10 тис. грн. за місяць в Україні, а у Польщі за таку роботу можна розраховувати у середньому на 35 тис. грн.
«Надзвичайно велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих збільшується щодня. Українці у Польщі розуміють, що війна ще триватиме, тому більшість намагається соціалізуватися на місцях, знайти роботу, підвищити професійні навички, щоб мати отримати можливість залишитися ще на певний час», — кажуть у Gremi Personal.
В агенції розповідають, що наразі змінюється тенденція щодо працевлаштування українців у Польщі. Якщо ще кілька років тому попит був переважно на працівників низької кваліфікації, то за останні півроку ситуація помітно змінилася. Все частіше починають шукати висококваліфікованих робітників. Це пов’язано із кількома факторами.
- Протягом останнього півроку у Польщі відкрилися понад 10 тисяч українських бізнесів, який віддає перевагу працівникам з України.
- До того ж, значна частина українок вже вивчила чи вивчає польську мову, що розширює горизонти працевлаштування у Польщі.
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