Де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими — Finance.ua

Де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Де платять більше: у Польщі порівняли місцеві зарплати з українськими

У Польщі порівняли середні зарплати на ТОП-10 популярних вакансій. Аналітика проводилася за внутрішніми даними міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal та даними українського сайту з пошуку роботи Work.ua.

До уваги взяли найбільш популярні вакансії за зимовий період грудень 2022 — лютий 2023 р.

Де вищі зарплати

Середня зарплата, яку пропонують в Україні на позицію директора складає 25 тис. грн. За цю саму посаду у Польщі пропонують 93 тис. грн в еквіваленті.

Адміністратор може розраховувати на 80 тис. грн у Польщі. В Україні ж на цій посаді можна заробити лише 14 тис. грн.

Продавець-консультант у Польщі може заробляти в середньому 65 тис. грн, а в Україні — лише 10 тис. грн.

Найбільший розрив має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис. грн, а у Польщі — 92 тис. грн.

має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис. грн, а у Польщі — 92 тис. грн. Найменше в ТОПі популярних вакансій пропонують касирам та охоронцям — по 10 тис. грн. за місяць в Україні, а у Польщі за таку роботу можна розраховувати у середньому на 35 тис. грн.



«Надзвичайно велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих збільшується щодня. Українці у Польщі розуміють, що війна ще триватиме, тому більшість намагається соціалізуватися на місцях, знайти роботу, підвищити професійні навички, щоб мати отримати можливість залишитися ще на певний час», — кажуть у Gremi Personal.

В агенції розповідають, що наразі змінюється тенденція щодо працевлаштування українців у Польщі. Якщо ще кілька років тому попит був переважно на працівників низької кваліфікації, то за останні півроку ситуація помітно змінилася. Все частіше починають шукати висококваліфікованих робітників. Це пов’язано із кількома факторами.

Протягом останнього півроку у Польщі відкрилися понад 10 тисяч українських бізнесів, який віддає перевагу працівникам з України.

До того ж, значна частина українок вже вивчила чи вивчає польську мову, що розширює горизонти працевлаштування у Польщі.

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