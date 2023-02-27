Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція — Finance.ua
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Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція

Особисті фінанси
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Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція
Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
У міністерстві наголосили, що роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні.
Такі пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).
Як це зробити:
  • зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів (перелік нижче);
  • територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;
  • орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;
  • пенсія переказується щоквартально на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).
Які документи необхідні для перепризначення пенсії:
  • паспорт;
  • довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • пенсійне посвідчення (за наявності);
  • довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.

Довідка Finance.ua:

  • українцям, які через війну змушені були евакуюватися до Польщі, хочуть дозволити отримувати пенсійні виплати через місцеві поштові відділення;
  • пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна — 20 930 грн. Утім, уряд запланував у березні провести індексацію пенсій. За розрахунками Мінсоцполітики, у середньому пенсії українців після індексації мають зрости на 5%.

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За матеріалами:
ТСН
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