Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція — Finance.ua

Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У міністерстві наголосили, що роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні.

Такі пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Як це зробити:

зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів (перелік нижче);

територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;

орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;

пенсія переказується щоквартально на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).

Які документи необхідні для перепризначення пенсії:

паспорт;

довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

пенсійне посвідчення (за наявності);

довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.

Довідка Finance.ua:

українцям, які через війну змушені були евакуюватися до Польщі, хочуть дозволити отримувати пенсійні виплати через місцеві поштові відділення;

пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна — 20 930 грн. Утім, уряд запланував у березні провести індексацію пенсій. За розрахунками Мінсоцполітики, у середньому пенсії українців після індексації мають зрости на 5%.



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