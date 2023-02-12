Українці в Польщі зможуть отримувати пенсії через місцеву пошту — Finance.ua

Українці в Польщі зможуть отримувати пенсії через місцеву пошту Сьогодні 22:02 — Особисті фінанси

Українці в Польщі зможуть отримувати пенсії через місцеву пошту

Українцям, які через війну змушені були евакуюватися до Польщі, хочуть дозволити отримувати пенсійні виплати через місцеві поштові відділення.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

За словами очільниці міністерства Ірини Верещук, більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією, і цю проблему потрібно вирішувати.

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Технічна можливість переведення пенсійних виплат у Польщу є. Водночас, як зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пошта Республіки Польща готова виплачувати українцям пенсії готівкою, через міжнародні перекази між нею й Укрпоштою. Окрім цього, через пошту Польщі українці зможуть пересилати необхідні пакети документів напряму до Пенсійного фонду.

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Єдиною перешкодою для отримання пенсій таким чином є потреба нормативного врегулювання.

Як наголосила Ірина Верещук, наразі відповідний законопроєкт уже розроблений і потребує якнайшвидшого доопрацювання та узгодження, після чого його можна буде передати для ухвалення Верховною Радою.

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