Українці можуть оформити ID-картку в Польщі з 14 років — Finance.ua

Українці можуть оформити ID-картку в Польщі з 14 років Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Українці можуть оформити ID-картку в Польщі з 14 років

Для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у вигляді ID-картки з 14 років.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Кракові, «Державна міграційна служба нагадує, що у відокремлених підрозділах ДП „Документ“ у Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненні 14-річного віку. Для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у Варшаві Ґданську чи Вроцлаві з пакетом документів», — сказано в повідомленні.

Які документи потрібно:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

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Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом , так і у порядку «живої черги».

Оплата здійснюється безпосередньо на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або її реквізити (оплата готівкою наразі є недоступною).

ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів.

Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої було оформлено документ — обов’язкова.

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру «Паспортний сервіс», готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.

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