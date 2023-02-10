Українці можуть оформити ID-картку в Польщі з 14 років — Finance.ua

Українці можуть оформити ID-картку в Польщі з 14 років
Для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у вигляді ID-картки з 14 років.
Про це повідомила Державна міграційна служба України.
«Державна міграційна служба нагадує, що у відокремлених підрозділах ДП „Документ“ у Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненні 14-річного віку. Для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві з пакетом документів», — сказано в повідомленні.
Які документи потрібно:
- свідоцтво про народження;
- паспорт громадянина України одного або двох з батьків;
- довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).
Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку «живої черги».
Оплата здійснюється безпосередньо на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або її реквізити (оплата готівкою наразі є недоступною).
ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів.
Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої було оформлено документ — обов’язкова.
У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру «Паспортний сервіс», готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.
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