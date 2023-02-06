Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році — Finance.ua

Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році

Пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна — 20 930 грн.

Утім, уряд запланував у березні провести індексацію пенсій. За розрахунками Мінсоцполітики, у середньому пенсії українців після індексації мають зрости на 5%.

Кому і як проіндексують пенсії

Загалом перерахунок пенсії поділяється на дві категорії — індивідуальні та масові.

Перша пов’язана з конкретною людиною і проводиться за відповідним зверненням.

«Скажімо, людина продовжувала працювати та набула певний стаж, або стала почесним донором, отримала відповідне посвідчення й отримає надбавку; людина відзначена державною нагородою і має право на пенсію за особливі заслуги. Такі перерахунки проводилися і в попередні роки та плануються у 2023 році», — пояснила в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Для масових перерахунків жодних звернень не потрібно, вони відбуваються автоматично — усім з однієї дати та за однаковими правилами. Планується, що індексація пенсій почнеться з 1 березня. На це в бюджет закладено майже 40 млрд грн.

Хто першим отримає більшу пенсію? Першочергово індексуватимуть страхові пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, за вислугу років.

Мінімальні страхові виплати також перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив’язані до середньої зарплати за попередній рік.

Показник середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески станом на кінець 2022 року, складає 13 387 грн 48 коп.

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За словами Ірини Ковпашко спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану.

«Щодо індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, то уряд ухвалив відповідну постанову, але чинності вона набуде з наступного місяця після завершення воєнного стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться воєнний стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані [такі] пенсії», — зазначила чиновниця.

Про те, як буде розраховуватися індексація пенсій, а також що зміниться після впровадження накопичувальної пенсії — розповіли у статті за посиланням нижче.

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