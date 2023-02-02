Кому з пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 гривень до пенсії — Finance.ua

Кому з пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 гривень до пенсії Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Пенсіонери в Україні одержують не лише пенсії, а й різні надбавки, серед яких компенсаційні доплати при досягненні певного віку.

У Пенсійному фонді зазначили, що вікові доплати призначаються автоматично без заяв та звернень до фонду.

Пенсіонерам при досягненні від 70 до 75 років виплачується надбавка у сумі 300 гривень,

пенсіонерам від 80 до 85 років — 579 гривень,

пенсіонерам віком від 75 до 80 років — 456 гривень.

Тобто, якщо пенсіонеру виповнилося 75 років, то йому належить доплата у сумі 456 гривень, причому у березні 2023 року цю суму буде проіндексовано — підвищено.

Умови призначення цієї доплати — якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищення, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески — це 10 340 грн.

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